В государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№54)» проведена встреча с представителями рабочей группы по вопросам реализации пилотного проекта, который предусматривает апробацию новых инструментов и подходов при подготовке осужденных к освобождению.

Проект «Взаимодействие уполномоченных органов по вопросам пробации и учреждений исполнения наказаний при условно-досрочном освобождении осужденных к лишению свободы на определенный срок или замене неотбытой части наказания более мягким» предусматривает предоставление осужденным профессиональной поддержки с целью уменьшения возможности совершения ими нового преступления.Пилотный проект распространяются на осужденных, которые:– изъявили желание участвовать в пилотном проекте и подписали соответствующее соглашение;– отбыли четыре или более месяцев до наступления срока возможного условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким;– планируют проживать после освобождения в пределах области по расположению учреждения исполнения наказаний;– имеют низкий или средний риск совершения повторного правонарушения.В ходе встречи обсуждался план мероприятий по реализации проекта и актуальные вопросы, возникающие на первых этапах его реализации, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Проект реализуется Департаментом по вопросам исполнения уголовных наказаний и государственным учреждением «Центр пробации» при содействии благотворительной организации Free Zone, проекта SURGe и проекта пробации Norlau. Срок реализации проекта – до 31 августа 2021 года.– На данном этапе реализации проекта в учреждении осуществлен отбор семи осужденных, которые отвечают требованиям, и проводится оценка риска совершения ими правонарушений, – отмечает заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.