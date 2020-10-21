Нардеп подняла вопрос финансирования строительства метрополитена и онкоцентра из государственного бюджета на 2021 год.

«Государство должно помогать регионам реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Строительство метро и современных больниц - это и есть большое строительство для Харькова.А фасады, пищеблоки и спортивные площадки мы восстановим за счет местных бюджетов.Внесла предложение обеспечить в Государственном бюджете Украины на 2021 год финансирование строительства в Харькове современного онкологического центра и увеличить финансирование работ по строительству Харьковского метрополитена», - написала нардеп на своей странице в Фейсбук.