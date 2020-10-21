На продовольственные товары и питание вне дома украинцы тратят 48,1% своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Госслужбой статистики.

В ходе исследования были проанализированы расходы домохозяйств в первом квартале на основании выборочного анализа условий жизни украинцев.Выяснилось, что на непродовольственные товары украинцы тратят 29,6% своих доходов, на оплату различных услуг – 14,1%, на личное подсобное хозяйство – 1,3%, на иные цели – 6,9%.При этом расходы жителей городов и сел несколько различаются. Если городские жители тратят на продтовары и питание вне дома 48,5% своих доходов, то жители сел – 46,4%.На непродовольственные товары жители городов тратят 28,7% своих доходов, жители сел – 32,1%, на оплату услуг в городах тратят 16,1% доходов, в селах – 9,3%.