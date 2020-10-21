Уже со следующего года в Украине планируют переходить на накопительную систему пенсионного обеспечения. Правда, пока для этого нет ни экономических предпосылок, ни соответствующей законодательной базы, отмечают специалисты.

Негосударственных фондов немного

Солидарная система не выдерживает нагрузки

Пенсионером является каждый третий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет государство не сможет выплачивать пенсии украинцам.– Из-за демографии у нас будет все меньше трудоспособных и все больше пенсионеров – соотношение составит один к двум. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение налогов в два раза невозможно. А значит, лет через 15 мы не сможем платить пенсии. Это простая математика, – сказал глава правительства.И если сегодня пенсионеры живут за то, что зарабатывает для них трудящееся население, то будущим пенсионерам придется самим обеспечивать себе старость. В Украине планируют переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет сам для себя откладывать на пенсию. А государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию. По словам премьера, это произойдет уже в 2021 году. Правда, каким образом, непонятно – к этому не готовы ни экономика, ни законодательная база.По словам заместителя начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Татьяны Пипченко, накопительная пенсионная система предусмотрена частью пенсионной реформы, которая началась еще в 1998 году. В 2003-м с принятием двух законов – «Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании» и «Негосударственном пенсионном обеспечении» – была сформирована пенсионная система, которая действует на сегодняшний день.– Понятие пенсионной реформы состоит из трех уровней пенсионной системы – солидарного, накопительного (это государственные фонды) и негосударственного пенсионного обеспечения, – рассказывает Татьяна Пипченко. – На сегодня прежде всего реализована солидарная система, в которой мы работаем. Это значит, что работающие граждане делают отчисления – единый социальный взнос – для того чтобы выплачивать пенсию уже существующим пенсионерам. Накопительная система, о которой мы говорим уже много лет, – это будущее. Система предусматривает открытие личного счета каждому гражданину, на который он отчисляет определенный законодательством процент от своей заработной платы либо это делает его работодатель. Негосударственное пенсионное обеспечение обеспечивают негосударственные пенсионные фонды. Гражданин имеет право, заключив договор, участвовать в этой системе. Однако на сегодняшний день таких фондов не так много, особого доверия у наших граждан к ним нет. Между тем в большинстве стран, которые с нами сотрудничают, пенсионеры откладывают свои средства в накопительный фонд и негосударственные пенсионные фонды.Сейчас в Украине пенсии выплачиваются по солидарной системе согласно закону «Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании», который вступил в силу в 2004 году и работает по сегодняшний день.– К сожалению, не всегда есть понимание, что пенсии выплачиваются за счет отчислений, которые осуществляются работодателями, предприятиями, учреждениями, предпринимателями, самими гражданами. Чем лучше будет работать наша экономика, тем больше будет отчислений. Тогда можно будет говорить о развитии солидарной системы, о повышении размера пенсий, можно будет планировать изменения в законодательстве, которые приведут к увеличению пенсионных выплат. К сожалению, сейчас есть предприятия, которые являются должниками по взносам в Пенсионный фонд, – отмечает Татьяна Пипченко. – Кроме того, говорить о развитии солидарной системы можно в том случае, если десять работающих будут отчислять пенсию для девяти пенсионеров. К сожалению, сейчас все наоборот – на десять пенсионеров приходится девять работающих. Поэтому солидарная система развития не получает, на сегодняшний день она уже не в силах поднять уровень пенсионного обеспечения.А посему будущим пенсионерам придется принимать участие как с солидарной, так и в накопительной системах.– То есть выплаты будут и по солидарной системе, и из накопительного фонда, – говорит Татьяна Пипченко. – Но для этого нужны некоторые экономические предпосылки и изменения в законодательстве, чтобы определить, кто будет иметь право на участие в этих накопительных фондах?На сегодняшний день, по данным Татьяны Пипченко, каждый третий житель Харьковской области – пенсионер. Всего в регионе 782 тысячи пенсионеров, 50 тысяч из них переехали из Донецкой и Луганской областей, 43 тысячи получают выплаты из министерств и ведомств силовых структур. Все остальные – из Пенсионного фонда.Пока перебоев с выплатой пенсий в Харьковской области нет.– Пенсии обеспечиваются в полном объеме и вовремя – с 4 по 25 число каждого месяца, – отмечает Татьяна Пипченко.