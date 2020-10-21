На Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов уже строится линия, на которой будет сортироваться мусор, собранный в городе Харькове.

Об этом 21 октября сообщил директор КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрий Суярко.По его словам, сейчас на здании возводится крыша, потом будут достроены стены и смонтировано сито, а зимой установят электрооборудование и, собственно, саму сортировочную линию.- Мы уже больше четырех месяцев принимаем мусор на новый полигон, где с помощью компактора и бульдозеров хорошо его трамбуем. А когда начнется сортировка отходов, то сюда будет попадать еще меньше мусора. Это значительно увеличит срок службы полигона. В этом и заключается смысл работы мусороперерабатывающего комплекса, к тому же мы будем получать ценное вторсырье, которое пойдет на повторную переработку, - отметил Юрий Суярко.В настоящее время также проводится рекультивация старого полигона. После подготовительных работ его укроют геомембраной для предотвращения попадания полигонного газа в атмосферу, сверху уложат фильтрационный слой, насыплют грунт, после чего там будут высажены две тысячи деревьев и две тысячи кустов, засеяна трава. В теле старого полигона уже пробурили 35 скважин для добычи биогаза, который будет перерабатываться в электроэнергию. Ее используют для электроснабжения промышленной площадки комплекса, а излишки будут отправляться на Дергачевскую подстанцию.Полностью готовый мусороперерабатывающий комплекс планируется открыть ко Дню города Харькова в 2021 году.