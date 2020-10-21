Человеку, страдающему диабетом, никак не обойтись без здорового диетического питания. Прежде всего, следует отказаться от так называемых быстрых углеводов – картошки, выпечки, различных сладостей, пакетированных соков.

Так что же теперь, глотать слюну и слезы обиды, наблюдая, как кто-то отправляет в рот второй кусок торта? Ничего подобного! Существует масса продуктов на фруктозе, которые пойдут на пользу не только людям, у которых не сложились отношения с сахаром, но и вполне здоровым гражданам – конфеты, печенье, шоколад, зефир, соки без добавления сахара.Злоупотреблять мясными продуктами, особенно жирными, – колбасами, сардельками, ветчиной – доктора диабетикам не советуют. Впрочем, как и всем остальным, независимо от состояния здоровья. А вот проходить мимо домашней курицы или индюшки не стоит: около ста граммов в день нежирной птицы – не проблема даже для людей с тяжелой формой диабета. Так говорят врачи.Если хочется сметаны – выпейте органического кефира или йогурта, потянуло на пирожки – пожалуйста, имеется цельнозерновая мука, фруктоза или уже готовый бездрожжевой хлеб. Здоровое питание еще никому не повредило. А производители не забывают о тех, для кого диета – не прихоть, а жизненная необходимость.