Слобожанские таможенники пресекли попытку контрабанды полукилограмма запрещенного вещества.

В пункте пропуска "Гоптовка" во время таможенно-пограничного досмотра совместно с работниками СБУ в Харьковской области в багажном отделении автомобиля была обнаружена сумка с полиэтиленовыми свертками разного цвета с неизвестным веществом, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы.Легковой автомобиль с пассажирами двигался в направлении из Украины в РФ. При проведении устного декларирования пассажиры автомобиля заявили об отсутствии оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических веществ, запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины или подлежащих обязательному декларированию.Однако служебный пес Слобожанской таможни Ив Сен Лоран, натренированный на поиски наркотических веществ, сработал на сумку одного из пассажиров, которая находилась в багажном отделении. В ходе досмотра с привлечением служебных собак таможни и пограничной службы под личными вещами указанного гражданина на дне сумки, под тканевой подкладкой была найдена завернутая в прозрачную полиэтиленовую пленку самодельная картонная упаковка, а в ней – полиэтиленовые свертки разного цвета с неизвестным веществом общим весом 521,8 грамма. По словам мужчины, сумку он взял с собой по просьбе третьего лица.– Таким образом, гражданин совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, использовав способ, затрудняющий выявление таких товаров. Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, – отмечают в пресс-службе Слобожанской таможни.