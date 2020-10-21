Министерство образования и науки утвердило новые условия приема в высшие учебные заведения в 2021 году. ВНО по украинскому языку и литературе теперь необходимы только тем, кто хочет поступать на специальности гуманитарного и социального направления.

Основной этап вступительной кампании начнется в июле 2021 года, сообщает пресс служба МОН. Заявления на вступление можно подавать в электронном формате. Чтобы зарегистрировать кабинет абитуриента, нужен хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине.Абитуриент может подать на контрактную форму обучения не более 30 заявлений.– Во избежание недоразумений с предоставлением рекомендаций на контракт, заявления тех абитуриентов, которые зачислены на бюджет, будут автоматически исключены на все остальные конкурсные предложения за исключением случаев, когда абитуриент сам пожелает их оставить (если планирует учиться более чем по одной образовательной программе, более чем в одном заведении образовании и т.д.), – отмечают в министерстве.ВНО по украинскому языку и литературе обязаны сдавать абитуриенты, которые планируют поступать на специальности гуманитарного и социального направления. Все остальные сдают только украинский язык.В Украинском центре оценивания качества образования уверяют, что тест по украинскому языку содержит и вопросы, предполагающие знание литературы.Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018–2020 годов можно использовать в 2021-м для поступления на все специальности.Поступающие на врачебные специальности должны иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам. Это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Также обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будет украинский язык и математика, а третьим предметом абитуриент может выбрать биологию, химию или физику.Для поступающих в магистратуру единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) будет обязательным для всех специальностей. Поступающие, которые планируют продолжить обучение на магистратуре смогут использовать результаты ЕВИ 2020 и 2021 годов, но результаты единого профессионального вступительного экзамена (ЕФВВ) – только 2021 года.Заведения высшего образования должны утвердить и обнародовать свои правила приема до 31 декабря нынешнего года.