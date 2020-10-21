Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный беспорядок в нечто смахивающее на первозданный хаос. Вы довольно многое отдали в свое время. Завтра, возможно, что-то к вам возвратится.Вам показаны походы в бассейн, баню, купание в реке — на выбор. Если все это неосуществимо, просто примите утром душ — и день будет удачным. Контакт с водой улучшит энергетический потенциал. Завтра не принимайте все близко к сердцу.Значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного узнаете. Завтра стоит быть помягче. Вы склонны предъявлять высокие требования к себе и к другим.Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что она вас не подведет. Однако можно внести коррективы. Завтра вы можете стать объектом ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой.Постарайтесь выражаться аккуратно. Вы легко можете нарушить равновесие, которое удалось создать. Завтрашний день будет отмечен значительностью, которая проявится во всем. Кто-то может заподозрить вас в желании придать вес собственной особе.Там, где царят эмоции, логика не властна. Спонтанность чьих-то решений может поломать ваши планы. Будьте внимательны, выбирая человека, на которого собираетесь опереться. Завтра предстоит преодолеть препятствие.Будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Вам предстоит сделать некоторый выбор. Не пожалейте времени на раздумья. Завтра вы вполне можете решить, что у вас приступ дежавю. Не стоит мучиться, это действительно происходило.Вам понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Если соберетесь жечь мосты, сперва подумайте — а вдруг пригодятся. Завтра поосторожнее с шутками. Вас могут не понять из-за туманности замечаний.Если что-то вызовет сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность поможет избежать неприятностей в недалеком будущем. Лучшее, что можно сделать завтра — спокойно принять происходящее.Окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно считать прожитым не зря. Завтрашний день подходит для неторопливой деятельности. Не страшно, что к вечеру не будет видно результатов.В ответ на самые лучшие предложения вам пожелают что-нибудь не слишком лестное. Завтрашний день может преподнести неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что способны усвоить его и без практических занятий.Для удовлетворения некоторых нужд потребуется приложить некоторые усилия. Поэтому развлекитесь хорошенько. Завтра должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции.