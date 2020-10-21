В Чугуевском районе полицейские разыскали пенсионерку, которая заблудилась в лесу.

20 октября около 11.00 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его мать 17 октября ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась, на телефонные звонки не отвечает.Благодаря оперативным действиям полицейских в тот же день около 20:00 удалось разыскать пенсионерку в лесу неподалеку от места проживания. Как она там оказалась, женщина не помнила. Она была напугана и очень замерзла, так как была без верхней одежды.70-летнюю бабушку передала родственникам, ее здоровью сейчас ничего не угрожает.