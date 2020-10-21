В Харьковском городском совете разъяснили, как будет организован избирательный процесс во время проведения местных выборов 25 октября в связи с карантинными ограничениями.

Согласно рекомендациям Кабинета министров Украины, избиратели должны будут придерживаться противоэпидемических мер: перед входом в избирательный участок необходимо обработать руки дезинфицирующими средствами и надеть респиратор или защитную маску. При этом члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателю с просьбой временно снять маску для подтверждения личности. Кабмин не рекомендует избирателям брать детей на избирательные участки. Также стоит пользоваться личной ручкой во время голосования.Если человек находится на самоизоляции из-за коронавируса, то он может проголосовать дома. Для этого необходимо написать заявление (в произвольной форме), приложить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения и передать в участковую избирательную комиссию. Подать заявление о голосовании на дому можно до 20:00 23 октября.