Движение транспорта по Балашовскому проезду, в районе дома №126/1 по ул. Плехановской, будет запрещено с 22:00 21 октября до завершения строительных работ.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей по ул. Плехановской, на участке от Балашовского путепровода до Балашовского проезда.На этот период объезд закрытого участка будет организован через площадку, расположенную у здания Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова с выездом на ул. Плехановскую.