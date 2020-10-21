Возведение нового центра было остановлено в феврале этого года. Сейчас, если не возобновить работы, то нужно будет замораживать Строительство - это большие средства - говорят специалисты. Более того, за 9 месяцев простоя стоимость объекта значительно выросла.

Народный депутат Юлия Светличная, которая и инициировала этот проект, сегодня очень обеспокоена остановкой строительства важных для региона объектов, среди таких она называет онкоцентр и метрополитен.«Государство должно помогать регионам реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Строительство метро и современных больниц - это и есть большое строительство для Харькова.А фасады, пищеблоки и спортивные площадки мы восстановим за счет местных бюджетов.Внесла предложение обеспечить в Государственном бюджете Украины на 2021 финансирование строительства в Харькове современного онкологического центра и увеличить финансирование работ по строительству Харьковского метрополитена», - написала нардеп на своей странице в Фейсбук.Подробности в сюжете Вечірніх новин.