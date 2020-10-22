Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Мирная, 11, ул. Джанкойская (ч/с), ул. Ахсарова, 5 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-а, ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №3, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург), 5 (п. №2) до 20:00 22.10.20 г.А также:Киевский район:ул. Лермонтовская, 28, ул. Академика Проскуры, 9-в,г, ул. Героев Труда, 12-е (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 44-б (п. №1, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 22.10.20 г.Московский район:пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №3,5, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 229(п. №1), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68 (п. №3, стояк) до 17:00 22.10.20 г., пер. 1-й Механизаторский (ч/с), пер. Бархатный (Краснодорожный) (ч/с) до 20:00 22.10.20 г.Немышлянский район:ул. Краснодарская, 177-б (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 5 (п. №4, стояк) до 17:00 22.10.20 г.; б-р Бульвара Хмельницкого, 26 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 22.10.20 г.Слободской район:ул. Дизельная, 18 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №1), 146-г (п. №2, стояк) до 20:00 22.10.20 г.