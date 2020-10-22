На данный момент водитель иномарки задержан.

21 октября в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород». В результате лобового столкновения автомобилей «ЗАЗ» и «Toyota» погиб подполковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия Азаренкова. Они ехали с Липцев в город на работу.Следователи областного главка полиции установили, что внедорожником управлял 19-летний харьковчанин. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.По факту дорожного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.