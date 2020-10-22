В поле зрения злоумышленников попадали лица, находящиеся под следствием за распространение наркотиков. Угрозами и избиением они заставляли их платить «дань» в так называемый «общак».

В состав группы вымогателей, по данным следствия, входило четыре человека в возрасте от 24-х до 31-го года. Один из участников неоднократно был осужден за совершение имущественных преступлений, еще двое сейчас находятся под следствием за убийство, разбой, мошенничество и находятся в Харьковском СИЗО. Организатор - 26-летний арестованный. Злоумышленники обкладывали «данью» только тех заключенных, которые занимались распространением наркотиков.Чтобы заставить пострадавших платить в так называемый «общака» деньги, им угрожали избиением, а затем применяли физическое насилие. Средства перечисляли на карту сожительницы брата организатора группировки.По результатам проведенных мероприятий полицейские задокументировали факт вымогательства с заключенного 6000 долларов США. Впоследствии сумму «дани» уменьшили до 3000. При этом процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы.