Возгорание произошло на парковке у многоэтажного дома.

22 октября в 3:03 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Suzuki Vitara», который был припаркован возле жилого в одном из микрорайонов Лозовой в Харьковской области.

К месту вызова выехало  отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей автомобиль был уже полностью охвачен огнем

Ликвидировать возгорания пожарным удалось в 03:25.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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