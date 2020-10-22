Возгорание произошло на парковке у многоэтажного дома.

22 октября в 3:03 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Suzuki Vitara», который был припаркован возле жилого в одном из микрорайонов Лозовой в Харьковской области.К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей автомобиль был уже полностью охвачен огнемЛиквидировать возгорания пожарным удалось в 03:25.Причина возникновения пожара устанавливается.