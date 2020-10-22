Служба безопасности Украины мгновенно отреагировала на попытку захвата власти на местном уровне путем проведения незаконного референдума, который должен был состояться накануне местных выборов в Украине.

Оперативники спецслужбы установили, что поселковый голова одного из населенных пунктов Лозовского района Харьковской области 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания объединенной территориальной громады.Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая территориальная громада, центром которой должен стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь соседних сел. Из-за проведения «референдума» депутаты планировали придать своему решению статус легитимного.22 октября в рамках начатого следователями СБУ области уголовного производства, на момент начала работы комиссий по проведению местного референдума оперативники провели следственные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъятие вещественных доказательств.