По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех мастеров леса по факту служебной халатности.

В ходе следствия правоохранители установили, что на территории лесного хозяйства осуществлялась незаконная порубка деревьев. Четверо мастеров леса, будучи должностными лицами, недобросовестно относясь к своим прямым обязанностям и не обеспечили надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое им было вверено. В результате на территории указанного предприятия неустановленными лицами незаконно было вырублено более 550 дубов и ясеней.Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 7 миллионов гривен.Если вина мастеров будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.