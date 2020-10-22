Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» превышает пять миллионов гривен.

Харьковские силовики провели мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе. Среди уличенных правонарушений - изготовление, хранение и сбыт наркотиков. Также в некоторых фигурантов полицейские обнаружили оружие и боеприпасы.В частности, в рамках мероприятий прекращена незаконная деятельность организованной преступной группы, которая сбывала метадон в Харькове. Три женщины сбывали наркотики путем закладок. Организатором группировки оказалась 22-летняя харьковчанка. В состав группы входило две женщины в возрасте 42 и 44 года. Сообщниц задержали на очередной попытке осуществить незаконную сделку. Во время обысков в фигуранток изъяты «чеки» с метадоном, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и деньги. Дилерам уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Кроме того, правоохранители разоблачили деятельность трех жителей Харькова, которые с помощью интернет-сети и каналов в мессенджере распространяли наркотики и психотропные препараты путем закладок. Во время санкционированных обысков по месту жительства наркодилеров обнаружили марихуану, мефедрон, PVP, марки LSD, галлюциногены грибы, метамфетамин, каннабис, а также зип-пакеты для фасовки запрещенного товара.Задокументировано и преступную деятельность более пятидесяти человек, жителей Харькова и района, которые незаконно хранили наркотические средства и психотропные вещества. У злоумышленников изъяли марихуану амфетамин, растения конопли, а в некоторых фигурантов - оружие и боеприпасы.Всего из незаконного оборота оперативники изъяли более 120 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 35 литров прекурсоров, более 1200 растений конопли, оружие патроны и боеприпасы.По всем выявленным фактам следователи Харьковщины начали уголовные производства, в частности по статьям 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.