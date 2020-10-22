Инфекционисты подчеркивают, что коронавирусную болезнь нельзя сравнивать с гриппом, поскольку это длительное заболевание.

Инфекционист Ольга Голубовская на брифинге в четверг, 22 октября, рассказала о трех фазах развития коронавируса. При этом около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания.Голубовская подчеркнула, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом.- Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция - это длительное заболевание, - сказала она.Голубовская рассказала о трех этапах развития COVID-19:Первый этап - это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращаться к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.Второй этап - в этой фазе от 10 до 30% заболевших. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы. Длится эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.Третий этап - "постковидный синдром". Пациентам нужно находится под наблюдением. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.