Разбитые машины и разбитые жизни – в страшной аварии погибли подполковник ГСЧС в Харьковской области и его дочь. Автомобильная катастрофа произошла рано утром на окружной дороге около экопарка. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Раскуроченные машины, погибшие люди... Как сообщили в полиции, авария произошла 21 октября в семь часов утра на 493-м километре автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанское. Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение. От сильного удара машины превратились в груду металла.В результате ДТП на месте погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка «Ланоса» – подполковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и его дочь. Информацию о погибшем сотруднике ГСЧС подтвердил в Харьковской области Игорь Лупандин.За рулем «Тойоты» находился студент, на пассажирском сиденье – его товарищ. Оба парня практически не пострадали.– В иномарке находились двое мужчин — 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.