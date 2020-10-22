По состоянию на 22 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 23 302 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 30 902 случая заболевания COVID-19, 24 151 человек находится под медицинским наблюдением, 6 272 пациента выздоровели, 479 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 октября в Украине зафиксировано 7 053 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 6 043 человека умерли, 134 898 - выздоровели.