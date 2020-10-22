До конца года в Украине может существенно подорожать хлеб. Причина – рост стоимости муки и других составляющих хлебобулочной продукции. Удастся ли сдержать цены хотя бы на социальные сорта?

По словам экспертов, хлеб подорожает уже до конца этого года.– У нас и так было отложенное подорожание хлеба за последние годы. Плюс мировой рост цен на зерно повлияет на стоимость всех продуктов, связанных с пшеницей. Они продолжат дорожать до конца 2020 года, – прогнозирует президент Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Цены на хлеб, макароны и муку шли вверх ежегодно. Если овощи, фрукты и другие продукты останавливались в цене, то хлеб продолжал дорожать. Скорее всего, в следующем году подорожание хлеба будет опережать инфляцию.Еще в марте 2020 года Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) обратилась к президенту, премьер-министру, в Министерство экономразвития и Совет нацбезопасности и обороны с просьбой повлиять на ситуацию с повышением цен на продовольственную пшеницу, поскольку рост стоимости зерна повлияет на стоимость хлеба и хлебобулочных изделий. Предлагали сократить экспорт пшеницы в достаточном объеме, чтобы удовлетворить потребности отрасли и обеспечить сохранение нынешней ценовой политики.Однако, судя по всему, этот вопрос был обделен вниманием государства. По словам вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, только за сентябрь стоимость пшеницы поднялась на 25%, а с начала года цена на нее выросла на 40%, что неминуемо приведет к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также девальвация гривны (на 20%) также могут привести к подорожанию базовых продуктов хлебной группы. Повлекли дополнительные расходы и карантинные меры в связи с пандемией Covid-19. Это не только дезинфекция или санитарный контроль, но и упаковка для всей продукции и переоборудование линий для ее использования.– Чтобы иметь возможность выполнять обязательства перед поставщиками, клиентами, сотрудниками, необходимо искать новые резервы, но они тоже не бесконечны. Уже в ближайшее время нужно готовиться к крайне непопулярной мере — повышению цен на хлеб, – говорит Юрий Дученко. – К сожалению, сдерживать ее больше не представляется возможным. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые напрямую влияют на себестоимость хлеба. Подорожание ожидает и хлебобулочные изделия, а также кондитерскую группу.В ВАП добавили, что больше чем на 10–15% цены не вырастут. По крайней мере, на социальные сорта.– Мы неоднократно проводили совещания с представителями пекарского бизнеса, и у нас есть понимание, что больше чем на 10–15% цены не вырастут. Как минимум мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса, – отмечают в ассоциации.