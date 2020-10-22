"Балаклейский Жилкоммунсервис" завышал тарифы на услуги по вывозу бытовых отходов.

Коммунальное предприятие "Балаклейский Жилкоммунсервис" оштрафовали на 207 083 гривны штрафа. Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины."Оштрафован "Балаклейский Жилкоммунсервис" за совершение нарушения законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по вывозу бытовых отходов путем включения завышенного размера расходов по сбыту услуг к тарифам на услуги по вывозу бытовых отходов", - пояснили в АМКУ.В Балаклее тариф на вывоз твердых бытовых отходов для населения за один кубический метр составляет 84 гривны и 59 копеек. Тариф по захоронению твердых бытовых отходов - 15 гривен и 89 копеек за кубометр. Тариф по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов - 100 гривен и 48 копеек за кубометр.Из расчета на одного человека жители многоквартирных домов платят 11 гривен и 45 копеек, частного сектора - 18 гривен и 39 копеек.Отметим, в Харькове оплата за услугу по вывозу (перевозке, захоронению) бытовых отходов для населения на одного жителя Харькова составляет 23 гривны и 47 копеек. В расчете на кубический метр - 114 гривен и 79 копеек (в том числе, 107 гривен и 55 копеек - перевозка, 7 гривен и 24 копейки - захоронение). Таким образом, в Харькове тариф больше на 14 гривен и 31 копейку.