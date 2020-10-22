Существует как минимум семь видов теста, которые обязательно должны быть в арсенале каждой хозяйки. Напоминаем несколько базовых видов – как говорится, на все случаи жизни.

Ингредиенты: 2 ст. муки; 150 г слив. масла; 1/2 ст. сахара; ванилин; соль.Приготовление: смешайте сахар, соль, ванилин и муку. Добавьте к ним охлажденное масло, нарезанное кубиками. Ингредиенты перетрите до состояния хлебных крошек. К массе постепенно добавьте жидкость и плавно, но быстро замесите тесто – масло не должно растаять. Сформируйте из теста шар и положите в холод на 30 мин. Затем раскатайте корж, вырежьте фигурки и выпекайте при 180–200°С.Ингредиенты: 180 г муки; 4 яйца; 150 г сахара; ванилин.Приготовление: отделите желтки от белков. Белки взбейте миксером на маленькой скорости и постепенно добавьте к ним сахар и ванилин. Не прекращая взбивать, добавьте уже взбитые желтки. Всыпьте муку, аккуратно вмешивая ложкой снизу вверх. Тесто вылейте в форму с высокими бортиками, застеленную пекарской бумагой. Бисквит обычно выпекается 20–25 мин. при 190–200°С.Ингредиенты: 500 г муки; 2 яйца; 200 мл воды; 1 ст. л. раст. масла; 0,5 ч. л. соли.Приготовление: высыпьте муку в кастрюлю горкой. Сделайте углубление и струйкой влейте смесь из воды, яиц и соли. Постепенно замешивайте тесто по окружности, постоянно забирая муку от краев к серединке. Чем дольше месить тесто, тем оно эластичнее. Готовое тесто оставьте на 30 мин., после чего раскатайте тонкий пласт, вырежьте рюмкой заготовки, наполните начинкой и слепите пельмени.Ингредиенты: 2/3 ст. воды; 1 ч. л. сухих дрожжей; 2 ст. муки; 1 ч. л. соли; 1 ст. л. оливкового масла.Приготовление: дрожжи залейте теплой водой, добавьте муку, соль и вымешивайте около 10 мин. – тесто должно стать мягким и эластичным. Смажьте его со всех сторон маслом, накройте пленкой – и в тепло на 1,5 часа. Затем разомните, разделите на две части и сформируйте шарики. Положите их на присыпанную мукой поверхность, накройте пищевой пленкой и оставьте на час. Руками растяните тесто до нужной толщины. Выложите начинку и выпекайте 10 мин. при 180–200°С.Ингредиенты: 300 г муки; 150 г слив. масла; 2–3 ст. л. молока; 1 ч. л. уксуса; 1 яйцо; соль.Приготовление: половину муки высыпьте на сухую поверхность горкой. Сделайте углубление, добавьте яйцо, уксус, молоко, соль. Замесите тесто до образования пузырьков. Масло нарежьте кубиками, добавьте остальную муку, замесите тесто – быстро. Раскатайте первый пласт тонким слоем, в середину положите пласт с маслом и заверните в виде конверта. Раскатайте от себя, присыпьте мукой, сложите втрое и уберите в холод на 30 мин. После чего раскатайте еще 4 раза, каждый раз складывая втрое и отправляя охлаждаться на 10 мин. Разделите тесто на части, наполните начинкой. Выпекайте при 220°С.Ингредиенты: 2 ст. муки; 5 яиц; 1 ст. л. раст. масла; 2,5 ст. молока; соль, сахар по вкусу.Приготовление: добавьте в кастрюлю яичные желтки, соль, сахар и хорошо разотрите. Влейте молоко и перемешайте. Всыпьте муку, добавьте масло и взбейте жидкое тесто.Ингредиенты: 150 г муки; 4 яйца; 100 г слив. масла; 1 ч. л. сахара; 240 мл воды; щепотка соли.Приготовление: налейте в кастрюлю воду, добавьте масло и соль. Как только масло растопится, добавьте муку, не переставая помешивать. Заварите тесто, снимите с огня и охладите до комнатной температуры. Взбейте массу венчиком, по одному добавляя яйца. Следите, чтобы не было слишком жидким. С помощью кондитерского мешка или ложки выложите на противень заготовки. Выпекайте 10 мин. при 220°С, затем еще 10–15 мин. – при 190°С.