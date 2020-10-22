Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины под колесами грузового поезда.

Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.Как сообщили в полиции, 21 октября в 17:35 в полицию поступило сообщение о том, что на 772 километре, возле пос. Малая Даниловка машинист грузового поезда сообщением "Харьков-Дергачи" совершил наезд на 35-летнего жителя Харькова. От полученных травм мужчина погиб на месте. Рядом с местом происшествия обнаружен автомобиль погибшего.Информация зарегистрирована в Дергачевском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.