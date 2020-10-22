Слышала, что в Украине упростили порядок получения вида на жительства для определенных категорий иностранцев. Расскажите, кого это касается, в чем суть изменений и в какой срок необходимо подать документы без выезда за пределы Украины? НатальяКак сообщили в Управлении коммуникаций и электронных сервисов ГМС, действительно, 9 октября 2020 года по инициативе Государственной миграционной службы Украины Кабинетом Министров Украины принято постановление № 933 «О внесении изменений в Порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылка, изъятие, возвращение государству, признание недействительной и уничтожения вида на жительство», которая упрощает порядок оформления вида на жительство определенным категориям иностранцев.
Теперь иностранцы, которые являются гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся в нашем государстве на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда.
Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области IT-технологий, которые трудоустроились в Украине, а также членов их семей.
Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются как и раньше – не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания.
Отдельно следует отметить, что упрощенный порядок оформления вида на жительства не будет касаться граждан РФ, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором.