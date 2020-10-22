Слышала, что в Украине упростили порядок получения вида на жительства для определенных категорий иностранцев. Расскажите, кого это касается, в чем суть изменений и в какой срок необходимо подать документы без выезда за пределы Украины? Наталья

Как сообщили в Управлении коммуникаций и электронных сервисов ГМС, действительно, 9 октября 2020 года по инициативе Государственной миграционной службы Украины Кабинетом Министров Украины принято постановление № 933 «О внесении изменений в Порядок оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылка, изъятие, возвращение государству, признание недействительной и уничтожения вида на жительство», которая упрощает порядок оформления вида на жительство определенным категориям иностранцев.Теперь иностранцы, которые являются гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся в нашем государстве на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины в связи с изменением цели въезда.Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Республики Беларусь, специалистов в области IT-технологий, которые трудоустроились в Украине, а также членов их семей.Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются как и раньше – не позднее чем за 15 рабочих дней до окончания разрешенного срока пребывания.Отдельно следует отметить, что упрощенный порядок оформления вида на жительства не будет касаться граждан РФ, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором.