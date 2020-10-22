В связи с проведением местных выборов 25 октября в график работы Центра предоставления административных услуг города Харькова и его территориальных подразделений внесены изменения.

Об этом сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.Так, рабочий день 23 октября продлен до 18:00 (с 16:45 до 18:00 будет осуществляться выдача паспортов). Выдача паспортов также будет проводиться с 8:00 до 18:00 24 октября и с 9:00 до 18:00 25 октября.Центральный ЦПАУ (ул. Гимназическая набережная, 26) и Региональный центр услуг (пр. Тракторостроителей, 144) будут работать 24 октября в обычном режиме с 8:00 до 15:45, а с 15:45 до 18:00 там будут выдавать паспорта.В департаменте сообщили, что паспортные документы можно получить без предварительной записи.«Эти изменения в работе центров админуслуг сделаны для того, чтобы избиратели могли реализовать свое право голоса на местных выборах. Забрать паспорт можно после получения соответствующего смс-сообщения», - отметили в департаменте.