Переоценить пользу тыквы для здоровья невозможно. Особенно радостно, что она долго хранится и сырой, и замороженной, и даже засушенной. Известный всем оранжевый плод полезен для предотвращения и лечения многих хворей. Так, тыквой советуют не пренебрегать при инфекциях кишечника, геморрое, диабете, проблемах с печенью и почками, болезнях сердца и сосудов.

А все потому, что это осеннее лакомство приносит организму очевидную пользу, поскольку в нем, кроме распространенных витаминов А, В, С, D, E, F, PP, железа, калия, кальция, магния, меди, фосфора и кобальта, содержатся:– витамин Т, способствующий усвоению тяжелой пищи, предотвращающий анемию и улучшающий свертываемость крови;– витамин К – помогает кальцию лучше усваиваться, участвует в синтезе костной ткани и костного мозга, обезвреживает токсины и продлевает молодость;– пектины, которые как нельзя лучше влияют на процессы обмена, снижают уровень холестерина, очищают организм от вредного балласта.Кроме того, тыква незаменима для тех, кто хочет похудеть: ее калорийная ценность – всего 22 ккал на 100 граммов, а есть ее можно в сыром, вареном или запеченном виде.И напоследок – рецепт простого, но вкусного супа для гурманов. На один килограмм тыквы возьмите одну луковицу, дольку чеснока и ложечку имбиря. Все это нарежьте небольшими кубиками, обжарьте и залейте литром куриного бульона. Проварив полчаса, сделайте пюре в блендере. Подавать можно с зеленью, сметаной и сухариками.