Одной из главных целей в стране должно стать развитие массового спорта. Это поможет забрать детей с улиц, оградить их от пагубного влияния плохих компаний, наркомании, алкоголизма. Такое мнение озвучил в программе «Точка зору» на «телеканале р1» харьковский дзюдоист, мастер спорта международного класса, участник ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне Артем Василенко.

Спорт отнимает детство?

Детский тренер должен быть педагогом

Рискуем потерять классические виды спорта

Главное – желание и честные мотивы

Личное дело

– В первую очередь это был выбор моего отца. Я занимался разными видами спорта и поначалу я не собирался идти именно на дзюдо. Мне хотелось кататься на велосипеде. Я думал, что велосипедный спорт – это так же просто, как обыкновенное катание на велике по улице. Только сейчас я понимаю, как ошибался... Но отец отдал меня на секцию дзюдо – ему очень хотелось, чтобы я боролся. Эта идея сначала мне не особо понравилась, но потом я понял, что деваться некуда и нужно добиваться успехов здесь. И мне понравилось... Сейчас я понимаю, что это самый подходящий для меня вид спорта.– Достаточно быстро. Примерно в 4–5-м классе я понял, что именно здесь мне нужно добиваться результата. Тренировался два раза в день. Затем поступил в спортивное училище. Первое, второе, третье образование... И все это время я тренировался. То есть я сформировался как спортсмен и задался целью добиваться максимального результата очень рано.Если говорить о сегодняшних ребятах, то у них это происходит несколько позже. Как правило, сейчас такая тенденция, что поначалу родители заставляют ребенка посещать секцию, потому что при глобальной диджитализации детям намного интереснее оставаться дома, сидеть в компьютерах и телефонах. Дети сейчас не особенно активны. Родители стараются привить им любовь к спорту даже путем давления, специально ищут тренеров не столько профессионалов, сколько педагогов, которые могут мотивировать детей к занятиям спортом, к активному образу жизни. Таким образом, те, у кого не особо получается, остаются в спорте, условно говоря, по принуждению. А те, у кого получается, понимают, что это их выбор, их дорога и начинают развиваться дальше. Как правило, примерно в 13–15 лет они уже в какой-то степени реализуются как спортсмены. Окончание школы, выбор университета... Те, кто выбрал спортивное направление, как правило, поступают в специализированные спортивные вузы.– В какой-то степени это правда. Вспоминаю себя: подъем в полшестого утра, потом завтрак, и нужно бежать на тренировку, а на улице еще темно. После тренировки – школа, затем опять зал. Тренировка заканчивается часов в семь-восемь вечера, а то и в девять, домой попадаешь только в половине десятого... Нет времени не только на детство, но даже на то, чтобы поесть, пообщаться с семьей. С другой стороны, такая полная занятость ограждает ребенка от пагубного влияния улицы. И меня это тоже уберегло.То есть в целом – одни плюсы. Ты учишься быть дисциплинированным, целеустремленным, формируются мировоззрение и характер.– Детский тренер должен быть не столько тренером, сколько педагогом. Он должен притягивать к себе детей.Приведу пример. Приходит ко мне товарищ, у которого семилетний сын: «Нужно отдать ребенка на дзюдо». Я удивлен: «Ты же вроде уже отдал на карате?». А тот отвечает: «Он не хочет туда ходить». Я посоветовал отправиться на тренировку вместе с сыном и посмотреть, что же ему отбивает охоту. Сходил, рассказывает: «Я бы тоже не стал там заниматься. Тренер пытается сделать из семилетнего мальчика сразу чемпиона. Как можно выставлять такие требования, если парень толком даже не определился, хочет ли вообще этим заниматься?». То есть тренер должен быть педагогом. Его задача – заинтересовать ребенка. А дальше он уже сам определится: то ли он станет великим спортсменом, то ли ученым, то ли просто хорошим семьянином... Главное – сформировать его как личность и дальше развивать в том направлении, которое ему ближе. Если постоянно заставлять и требовать невозможного, реакция любого человека, а тем более ребенка шести, семи, восьми лет будет протестной.К сожалению, в наших реалиях, когда зарплата тренера не так уж велика, он не всегда ориентируется на заинтересованность детей. Иногда приходится ориентироваться на то, чтобы заинтересовать родителей. А те приведут ребенка и заплатят тренеру. Такого, конечно, быть не должно.За границей, например, есть определенные программы, гранты, кредитование для вновь открывшихся спортивных клубов. В тех реалиях, когда помогает государство, конечно, выжить намного легче. В Европе есть спортивные структуры, которые частично финансируются государством, частично местными органами власти. Это дает им возможность не участвовать в постоянной гонке за прибылью с целью выживания. Они не нацелены только на коммерцию, они нацелены на какие-то социальные проекты по развитию того или иного вида спора, развитию социума в целом. К сожалению, у нас такого нет. У нас даже ДЮСШ, которые являются государственными структурами, не финансируются должным образом. В этом плане нам многому нужно научиться у наших западных соседей.– Конечно. Думаю, через это прошел любой более-менее состоявшийся спортсмен. Я не знаю ни одного вида спорта, который не требует вложений.– Ситуация тут двоякая. Во-первых, мы должны идти в ногу со временем. Сегодня все диджитализируется, начиная от элементарных школьных программ, оплаты проезда в общественном транспорте и заканчивая спортом. Такая тенденция есть и она потихоньку даже начинает вытеснять классические виды спорта.Мое личное мнение – конечно же, этому нельзя противиться. Нужно развиваться. Понятно, что не каждому дано крутить педали или сражаться с соперником на ринге. Кто-то поглощен компьютерными играми и будет развиваться в этом направлении, повышать уровень своих навыков. В то же время, я считаю, должны быть какие-то ограничения. Не стоит забывать, что спорт – это здоровое тело, здоровый дух, здоровый образ жизни. В первую очередь это физическое развитие. Спорт высших достижений я не считаю наивысшим приоритетом – прежде всего нужно воспитывать достойное поколение: забирать детей с улиц, развивать их личностно. И основа всего – физическое развитие ребенка. Так что не стоит слишком поддаваться влиянию моды и времени. И если не расставить приоритеты, мы рискуем потерять классические виды спорта.– Социум влияет на детей процентов на 80, если не больше. Мама с папой – на работе, ребенок предоставлен сам себе. А значит, волен в своих действиях, волен выбирать то, что ему хочется. И если ему не привита, допустим, привычка тренироваться или учиться – он попадает на улицу. И куда ветер дует – туда его и несет. Потому что он еще не сформировался как личность, у него еще не сформировался характер, у него нет каких-то моральных устоев и т.д. И его поглощают привычки и влияние окружения, которое формирует его моральные устои и принципы. И доля такого влияния очень велика.– Конечно. Я бы разделил пропаганду здорового образа жизни в целом и конкретизировал, кто это пропагандирует. Очень важно, если это пропагандируют люди, которые интересны обществу. Что касается Украины, у нас, к сожалению, такой тенденции нет. У нас известные спортсмены, ученые не являются кумирами для детей. Подрастающее поколение равняется на каких-то героев сериалов, нередко выбирая на роль кумиров криминальных авторитетов.В Европе есть государственные программы. В прошлом году, например, мы были в Венгрии – везде социальная реклама. На нее есть определенная квота. Допустим, каждый пятый билборд должен рекламировать какого-то спортсмена, ученого, выдающегося деятеля в других сферах. Подрастающее поколение их знает и на них равняется. У нас, к сожалению, такого нет. И это уже вопросы президента Украины, Кабинета министров. Такие вещи надо развивать однозначно.– Конечно. Я бы даже настаивал на том, чтобы развивался спорт – не столько профессиональный, сколько массовый. Потому что только благодаря массовому спорту будет развиваться профессиональный спорт. Только пропустив через этот фильтр тысячи детей, мы получим чемпиона мира или олимпийского чемпиона. Но это не главное. Высший спортивный результат не должен стоять во главе угла.Главной нашей целью должно стать развитие массового спорта. Это поможет забрать детей с улиц, оградить их от пагубного влияния плохих компаний, наркомании, алкоголизма и т.д. Согласно социсследованиям, на сегодняшний день мы уже имеем 15-летних алкоголиков и 13-летних наркоманов. Этого нельзя допускать. Не хочу ничего идеализировать, но раньше ребенок должен был пройти отбор, чтобы попасть в секцию бокса, дзюдо или легкой атлетики. А сегодня, наоборот, тренеры ищут детей. Нет как таковой пропаганды спорта.Пропагандой спорта нужно заниматься и на местном уровне. Должны быть определенные программы. Есть определенные прозрачные механизмы, как это реализовывать. И я смогу это сделать, у меня есть понимание. Это не так сложно. Главное, чтобы было желание и честные мотивы.Артем Василенко родился 8 декабря 1989 года в Харькове. Активно заниматься дзюдо начал с самого раннего детства. Выступает за сборную Украины начиная с 2009 года. Мастер спорта международного класса, старший тренер кадетской национальной сборной Украины, президент Федерации дзюдо Харькова, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, участник ХХХ Олимпийских игр в Лондоне.