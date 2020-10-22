Президент Украины присвоил звание Героя Украины пограничнику Эдуарду Атрашкевичу из Харьковского погранотряда.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, "Золотую Звезду" старшему прапорщику Владимир Зеленский вручил на торжествах по случаю 17-летия со дня основания пограничной разведки.В августе 2014 во время выполнения боевой задачи в Луганской области действия Эдуарда Атрашкевича помогли остановить вторжение российских диверсантов и боевой техники.Сейчас герой служит в Харьковском пограничном отряде, где демонстрирует высокие показатели. При его участии неоднократно задерживали нарушителей, большие партии материальных ценностей, скрытые от погранично-таможенного контроля. Преступники несколько раз пытались запугать пограничника угрозами.Кроме того, Эдуард Атрашкевич является активным участником волонтерского движения.