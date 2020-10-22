Для Украины является приоритетным производство высокоточного оружия, заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 22 октября.- Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас идут, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом, - сказал Данилов во время прямого включения с Вашингтоном на тему "Квест для зрелой нации", организованного Центром американско-украинских отношений, Украинским конгрессовым комитетом Америки и Американским советом по вопросам внешней политики.Он также назвал в числе приоритетов реформирование оборонно-промышленного комплекса "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины".Глава СНБО поблагодарил международных партнеров за предоставление Украине всесторонней помощи в сфере безопасности.Данилов отметил, что на оборонные нужды Украина выделяет не менее 5% ВВП.По его словам, ВСУ стали "гораздо сильнее и хорошо вооруженными" и постепенно приближаются к стандартам НАТО. Данилов также заявил, что Украина одержит победу в войне, "которую навязала Россия".Как сообщалось, Минобороны приняло решение о закупке берегового ракетного комплекса 360МЦ Нептун и другого ракетного оборудования уже в текущем 2020 году, несмотря на то, что запланированным финансовым ресурсом средства на его закупку предусмотрены не были.