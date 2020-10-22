Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн. Зокрема, у межах заходів припинено незаконну діяльність організованої злочинної групи - троє жінок збували метадон шляхом закладок.Організатором угруповання виявилася 22-річна харків’янка. До складу групи входило ще дві жінки, віком 42 та 44 роки. Під час обшуків у фігуранток вилучено "чеки" з метадоном, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та гроші. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», сказано в комментарии к выложенному видео.