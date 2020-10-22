Диабет не возникает от употребления сладкого, даже если человек сладкоежка и злоупотребляет им.

Об этом популярном заблуждении рассказала врач высшей категории, диабетолог Ольга Демичева.Демичева заявила, что диабет не возникает от употребления сладкого, – хотя почему так считается, понять несложно. Диабетолог подчеркнула, что диабет второго типа возникает прежде всего в связи с ожирением. Людям с лишними килограммами действительно бывает свойственно тяготение к кондитерским изделиям, сластям.- Злоупотреблять продуктами, содержащими много сахаров, значит рисковать массой тела, - подтвердила врач.В то же время тучность, способствующая развитию диабета, может быть следствием других привычек. Люди, равнодушные к сладкому, но имеющие избыточную массу тела, склонны злоупотреблять жирными, мучными изделиями, фастфудом.- От чрезмерного употребления сладкого сахарный диабет не случается. Это миф. Заболевание диабетом второго типа, который сильно распространился в последние годы, ассоциировано напрямую с ожирением, - подчеркнула диабетолог.