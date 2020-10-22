В с. Боровая Змиевского района беременная женщина помогла сожителю убить почтальона ради денег. На днях суд вынес паре приговор, сообщается ссылкой на Единый судебный реестр.

В 2013 году семья попала в сложное материальное положение. В голову женщине пришла идея ограбить почтальона в день развозки пенсий. Женщина до декрета тоже работала на почте и знала, в какие дни в отделение привозят деньги, которые почтальоны потом развозят по селам на велосипедах.Гражданские супруги присмотрели укромное место в лесополосе вдоль дороги, которая вела от Боровой до села Водяное. В назначенный день спрятались в кустах и стали поджидать почтальона, вооружившись ножом. Мужчина, увидев женщину-почтальона, которая ехала по дороге на велосипеде с двумя большими сумками, выскочил из кустов и ударил ногой по переднему колесу. Женщина упала, но пыталась отбиться от грабителя, используя газовый баллончик. Тогда ее затащили в кусты и начали душить, пока она не потеряла сознание. А когда стала приходить в себя – убили ударом ножа.С почтальона сняли золотые серьги, забрали велосипед и мобильный телефон, а также присвоили более 39 тысяч гривен, которые предназначались для выплаты пенсий, и две сумки хозтоваров и сладостей, которые женщина везла в село для продажи.Пару задержали в течение суток, но целых семь лет продолжались судебные заседания. На днях Фрунзенский райсуд вынес приговор: обвиняемой - 13 лет лишения свободы, обвиняемому - 15 лет. Кроме того, на двоих разделили выплату материального и морального ущерба сыну убитой женщины – 223 тысячи гривен.