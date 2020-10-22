О возможном нарушении закона сообщают харьковские журналисты.Как сообщает здание "Инсайдер", в распоряжении редакции появилась информации о возможной причастности владельца Безлюдовского мясокомбината Михаила Джимшиашвили к скупке голосов избирателей в поддержку зам. главы Харьковского района Натальи Меуш.
В своей публикации журналисты ссылаются на информацию, где сообщается, что руководит и координирует подобные «процессы» в масштабах всего региона Татьяна Егорова-Луценко, действующая заместитель главы Харьковской областной администрации.
"Раскрыта и схема, по которой производится попытка фальсификации выборов. В массовом порядке в ОТО (объединенная территориальная община) появляются новые избиратели, открепленные, за соответствующее вознаграждение, от своих реальных мест проживания", - отмечают журналисты.