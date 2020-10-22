Киевский районный суд Харькова признал виновным водителя-американца, который в январе насмерть сбил 18-летнего парня возле "Радмира", но освободил мужчину от отбывания наказания с условным сроком.

Как пишет Kharkiv Today, в приговоре говорится, что гражданин США Хабаши Бриан Николас полностью признал вину.Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы без лишения права управлять автомобилем, кроме того, суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.В качестве смягчающих обстоятельств суд назвал искреннее раскаяние обвиняемого, возмещение материального и морального ущерба и тот факт, что у него на содержании находится малолетняя дочь. Отягчающих обстоятельств суд не установил.ДТП произошло 23 января 2020 года на ул. Академика Павлова. 18-летнего Александра Сало, который переходил дорогу по пешеходному переходу, сбил Infiniti Q50 под управлением 35-летнего американца. От полученных травм парень скончался на месте.