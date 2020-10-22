Из харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 массово увольняются медики.Об этом сообщает канал "Прямий".
- С конца этой недели или в начале следующей сюда должны начать везти пациентов с COVID-19. В больнице говорят, что ни в коем случае не отказываются лечить таких пациентов. И в этой больнице ни один из врачей не написал отказ от лечения таких пациентов. Но увольняется молодой и средний персонал... За сегодня около 20 заявлений на увольнение здесь получили, - рассказала репортер Юлия Губская.
По словам медицинского директора Харьковской городской больницы на железнодорожном транспорте №1 Игоря Пасюры, в больнице не хватает врачей-терапевтов, нет инфекционистов и критически не хватает кислородных аппаратов.