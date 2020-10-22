Мужчина может быть причастен к преступлениям в Индустриальном и Немышлянском районах города.

Как сообщает пресс-служба ГУНП,22 октября около 13:50 в Индустриальнре отделение полиции поступила информация о том, что в кредит-кафе по проспекту Александровскому зашел неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет и угрожая пистолетом завладел деньгами в сумме более 5700 гривен.Через два часа похожий по приметам человек зашел в помещение аптеки на Московском проспекте в Немышлянском районе Харькова и аналогичным образом завладел деньгами в сумме 6000 гривен.Сейчас на местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы районных подразделений полиции, патрульные полицейские и кинологи.Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.Полицейскими принимаются меры, направленные на установление лица правонарушителей и его задержанию.