Местные жители жалуются на множество коммунальных проблем, помощи в решении которых они давно нуждаются.

Это бывший военный городок, на окраине города в Индустриальном районе. Здесь 10 жилых домов и одно общежитие. Дома переданы городу, часть парка - в ведении Минобороны. Попадая сюда, чувствуешь себя словно перемещенным на машине времени на десятки лет назад. После расформирования в начале 2000-х военного летного училища здесь зияют пустыми окнами оставленные здания. А территория зарастает кустарниками. Еще в домах сутками не бывает света, и это, как говорят местные, случается, как минимум, каждый меся