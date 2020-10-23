На Северной Салтовке ввели новый троллейбусный маршрут №48 с автономным ходом.Длина троллейбуса составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. В салоне установлены кондиционеры, зарядные устройства под USB-разъемы, валидаторы для оплаты «E-ticket».
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, он будет следовать по такому маршруту: ст. метро «Героев Труда» - ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - микрорайон «Северная-5».
По маршруту предусмотрены следующие остановки:
(по направлению к микрорайону «Северная-5»):
- ст. м. «Героев Труда» (посадка пассажиров);
- ул. Бучмы;
- ул. Ромашова;
- ул. Леся Сердюка;
- ул. Дружбы Народов, 206;
- микрорайон «Северная-1»;
- ул. Гвардейцев Широнинцев;
- ул. Дружбы Народов, 259;
- микрорайон «Северная-5» (высадка пассажиров);
(по направлению к ст. м. «Героев Труда»):
- микрорайон «Северная-5» (посадка пассажиров);
- ул. Дружбы Народов, 259;
- ул. Гвардейцев Широнинцев;
- ул. Дружбы Народов, 231-а;
- микрорайон «Северная-2»;
- ул. Ромашова;
- ул. Бучмы;
- ст. м. «Героев Труда» (высадка пассажиров).