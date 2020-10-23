На Северной Салтовке ввели новый троллейбусный маршрут №48 с автономным ходом.

Длина троллейбуса составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. В салоне установлены кондиционеры, зарядные устройства под USB-разъемы, валидаторы для оплаты «E-ticket».Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, он будет следовать по такому маршруту: ст. метро «Героев Труда» - ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - микрорайон «Северная-5».По маршруту предусмотрены следующие остановки:(по направлению к микрорайону «Северная-5»):- ст. м. «Героев Труда» (посадка пассажиров);- ул. Бучмы;- ул. Ромашова;- ул. Леся Сердюка;- ул. Дружбы Народов, 206;- микрорайон «Северная-1»;- ул. Гвардейцев Широнинцев;- ул. Дружбы Народов, 259;- микрорайон «Северная-5» (высадка пассажиров);(по направлению к ст. м. «Героев Труда»):- микрорайон «Северная-5» (посадка пассажиров);- ул. Дружбы Народов, 259;- ул. Гвардейцев Широнинцев;- ул. Дружбы Народов, 231-а;- микрорайон «Северная-2»;- ул. Ромашова;- ул. Бучмы;- ст. м. «Героев Труда» (высадка пассажиров).