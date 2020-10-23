Спустя 75 лет снаряды продолжают угрожать жизни жителей Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 22 октября пиротехники ГСЧС Украины в Харьковской области проводили плановое обследование территории лесного массива в поселке Жихор, где во времена Второй мировой войны шли ожесточенные бои.Во время обследования специалисты обнаружили 63 боеприпаса, среди которых 7 немецких осколочных авиационных бомб-мин SD-2, 38 единиц артснарядов разного диаметра, 8 50-миллиметровых и 10 81-миллиметровых минометных мин. Кроме того, было найдено еще 300 патронов калибра 7,92.Все взрывоопасные предметы ликвидированы в тот же день на специальных взрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет."Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.Подчеркиваем, что при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействий и нагреванию", - подчеркнуле в Службе по чрезвычайным ситуациям.