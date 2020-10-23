Женщина неоднократно привлекалась к ответственности за наркопреступления.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, сотрудники сектора превенции патрульной полиции получили информацию о том, что 35-летняя жительница города Первомайский хранит и принимает наркотические средства.19 октября работники полиции провели санкционированный обыск в доме женщины, где правоохранители нашли две пластиковые емкости объемом 0,900 мл с наркотическим веществом и кастрюлю с маковым семенем.Следователями Первомайского отдела полиции открыто производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.Если вина женщины будет доказана в суде, ее ждет наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.