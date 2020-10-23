По состоянию на октябрь 2020 года, количество животных сократилось на 2,8 - 6,9%.

Согласно данным Главного управления службы статистики, в Харьковской области наблюдается падение численности сельхозживотных.Как отмечают специалисты, по данным на 1 октября, по сравнению с тем же периодом в 2019 году, такое сокращения наблюдается во всех сферах животноводства:Так, поголовья большого рогатого скота составляет лишь 93,1% по сравнению с минувшим годом, свиньи - 97,2%, овцы и козы - 94,3%, домашняя птица - 93,6%.