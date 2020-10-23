Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сотрудники районного отдела полиции провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины, во время которого, на чердаке частного дома 38-летнего правонарушителя, правоохранители нашли около 30 граммов стеблей и листья наркорастений.Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.