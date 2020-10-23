Пожарные потушили возгорание в Валковском районе.

Как сообщили в ГСЧС, 22 октября в 13:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Буцковка. Там произошло возгорание сухостоя на открытой территории.По прибытию к месту вызова районного пожарно-спасательного подразделения установлено, что на площади около 600 кв.м. горит сухая трава, а из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Оперативными действиями спасателей пожар был локализован уже в 13:51, ликвидирован - в 14:05.Причиной подобных , как отметили в пресс-службе спасателей, почти всегда является "человеческий фактор".