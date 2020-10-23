Соответствующее решение было принято во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, согласно решению, в красной зоне - города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области;Оранжевая зона - города Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.Напомним, "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины вводится при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.Во всех населенных пунктах и районах "красной" зоны прекращают прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.д.Тем не менее, полностью ограничения на территории Харьковской области решили не вводить, ограничившись запретом работы учреждений образования, культуры, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. В то же время заведения общественного питания будут работать до 22:00.