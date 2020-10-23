Ребенка удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба областного главка, полиция открыла уголовное производство по факту смерти роженицы.35-летняя женщина рожала на дому в антисанитарных условиях. В это время по месту жительства находился отец ребенка. После родов 42-летний мужчина пошел за лекарствами, а когда вернулся роженица уже умерла. Отец ребенка вызвал скорую помощь, которые по приезду констатировали смерть женщины и направили в больницу новорожденного мальчика для установления состояния здоровья.Выяснилось, что за всю беременность женщина к врачам не обращалась и на учете в женской консультации не состояла.Проводится досудебное расследование.