Двое жителей села Горобьевка, которые в результате пожаров остались без жилья, вышли на пикет к облгосадминистрации.

Люди до сих пор не получили от государства компенсацию. Пострадавшие жители Горобьевки написали коллективное письмо председателю ХОГА и президенту, но пока не получили ответа.По словам пикетчиков, погорельцы получили из областного бюджета по 20 тысяч гривен, но этих средств недостаточно, чтобы восстановить жилье. Помощь от государства в размере 300 тыс. гривен должна быть рассмотрена и утверждена Кабмином, однако этого до сих пор не произошло. Люди доведены до отчаяния – наступает зима, а они до сих пор живут в сараях.